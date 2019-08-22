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22 августа,
2019
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В Томске прошел митинг ЛДПР в честь Дня государственного флага

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томское отделение ЛДПР провело традиционный митинг, посвященный Дню российского флага. На митинге выступили депутат Госдумы Алексей Диденко и кандидаты от партии ЛДПР.

В Томске прошел митинг ЛДПР в честь Дня государственного флага

«Сегодня День государственного флага, и у ЛДПР свой подход к этой дате. Неоднократно наша фракция предлагала вернуть некоторые исторические символы, — сказал на митинге Алексей Диденко. — В частности, вернуть имперский флаг, который был у России на самом пике развития государства. И этот флаг присутствует на нашем мероприятии: черно-золотисто-серебристый флаг. Но мы считаем, что подобные инициативы должны проходить только законным путем. Также мы предлагали Госдуме, после различных научных дискуссий, принять акт об историческом примирении. Мы забудем о каких-то негативных событиях в период царской России, забудем о преступлениях большевиков советского этапа, опустим преступления новейшей России. И будем себя считать россиянами, гражданами нового поколения, обновленной России с 1570-летней историей».

В Томске прошел митинг ЛДПР в честь Дня государственного флага
В Томске прошел митинг ЛДПР в честь Дня государственного флага

Кроме того, Алексей Диденко пожаловался на то, что власть в районах не дает разрешения на встречи кандидатов от партии ЛДПР со своими избирателями.


«Идет ожесточенная борьба между нашим кандидатом и кандидатом от партии «Единая Россия». В Томске мы можем без каких-то либо проблем проводить митинг, но администрация Томского района 45 раз отказала в проведении массовых мероприятий и встреч нашему кандидату. 45 встреч на территории Томского района. Такого не было за 20 лет никогда», — отметил депутат Алексей Диденко.

В Томске прошел митинг ЛДПР в честь Дня государственного флага
В Томске прошел митинг ЛДПР в честь Дня государственного флага
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