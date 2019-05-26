В Томске прошел благотворительный забег «Мохнатый кросс»
Акция в поддержку бездомных животных прошла в Михайловской роще.
Томичи устроили забег с хвостатыми. В благотворительной акции «Мохнатый кросс» приняли участие хозяева со своими питомцами и собаки из приюта.
На собаках, которые ищут себе дом, были надеты зеленые ленты. Таких собак десять, рассказывают организаторы акции. Среди них встретили пса Пьера, которому отрезал ухо житель поселка Рассвет. Мужчине не понравилось, что пес играл с детьми. На лечение пса неравнодушные томичи собрали около ста тысяч рублей, чтобы сделать операцию в Новосибирске.
«Сейчас пес живет в пункте передержки и до сих пор ищет своего нового хозяина» ,– сказала зоозащитница и куратор собаки Ольга Рылик.
«Пока у нас нет счастливых историй, чтобы собака обрела дом после забега, но мы надеемся, что все впереди. У нас нет приюта для животных. Есть пункт передержки, где находятся бездомные пострадавшие животные, – рассказывает организатор акции Юлия Борисова. – Нам требуется разная помощь, начиная от финансовой и заканчивая людьми. Иногда просто не хватает мужских рук для какой-то тяжелой работы».
Всего в акции приняли участие 84 человека, 65 из них бежали с собаками. Акция помогла собрать 31950 рублей.
Все вырученные средства с благотворительной акции пойдут на помощь животным-подопечным зоозащитной организации «Содружество» и содержание пункта передержки.
«Мохнатый кросс» — благотворительный забег в поддержку бездомных животных. Впервые мероприятие состоялось в 2016 году. Тогда же томичи собрали в пользу зоозащитной организации 7,5 тысячи рублей. Последний кросс прошел в феврале 2019 года. Участие в нем приняли 36 человек, с которыми было 27 собак, некоторые бежали без животных.
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