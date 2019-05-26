В Томске прошел благотворительный забег «Мохнатый кросс»

Томичи устроили забег с хвостатыми. В благотворительной акции «Мохнатый кросс» приняли участие хозяева со своими питомцами и собаки из приюта.

На собаках, которые ищут себе дом, были надеты зеленые ленты. Таких собак десять, рассказывают организаторы акции. Среди них встретили пса Пьера, которому отрезал ухо житель поселка Рассвет. Мужчине не понравилось, что пес играл с детьми. На лечение пса неравнодушные томичи собрали около ста тысяч рублей, чтобы сделать операцию в Новосибирске.





«Сейчас пес живет в пункте передержки и до сих пор ищет своего нового хозяина» ,– сказала зоозащитница и куратор собаки Ольга Рылик.