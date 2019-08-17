В Томске пропала женщина: она может нуждаться в медпомощи

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшую 41-летнюю Светлану Палий.





Как сообщается в группе поискового отряда ВКонтакте, о местонахождении женщины ничего не известно с 15 августа.





«Пропала Палий Светлана Васильевна, 41 год. 15 августа 2019 года ушла из дома по улице Усова. Может нуждаться в медицинской помощи!» - говорится в сообщении.





Приметы: рост — 170-175 сантиметров, полного телосложения, темно-русые волосы средней длины, серо-голубые глаза.

Была одета в ярко-зеленую футболку, светло-серые спортивные штаны, сиреневые резиновые тапки.





Томичей просят сообщить сведения о пропавшей по телефонам 8-800-700-54-52 или «112».



