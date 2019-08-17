Добрые новости
17 августа,
2019
1
фото
Новости

В Томске пропала женщина: она может нуждаться в медпомощи

ТВ2
ТВ2
56 минут назад

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшую 41-летнюю Светлану Палий.


Как сообщается в группе поискового отряда ВКонтакте, о местонахождении женщины ничего не известно с 15 августа.


«Пропала Палий Светлана Васильевна, 41 год. 15 августа 2019 года ушла из дома по улице Усова. Может нуждаться в медицинской помощи!» - говорится в сообщении.


Приметы: рост — 170-175 сантиметров, полного телосложения, темно-русые волосы средней длины, серо-голубые глаза.

Была одета в ярко-зеленую футболку, светло-серые спортивные штаны, сиреневые резиновые тапки.


Томичей просят сообщить сведения о пропавшей по телефонам 8-800-700-54-52 или «112».


В Томске пропала женщина: она может нуждаться в медпомощи
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.