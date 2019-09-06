В Томске принимают книги для интернатов

«В каждой семье есть книги, которые давно были прочитаны и теперь пылятся на книжных полках. Но они могли бы получить вторую жизнь и помочь людям, оказавшимся в силу жизненных обстоятельств без заботы близких, скрасить свое одиночество», — говорится на сайте уполномоченного.

Книги для людей, живущих в социальных учреждениях области, собирают в приемной томского омбудсмена по правам человека Елены Карташевой.

Привезти можно актуальную, историческую, познавательно-популярную литературу, детективы, фантастику, любовные и приключенческие романы, русскую и зарубежную классику.

Акция будет длиться до 30 сентября 2019 года. Книги собирают в приемной омбудсмена по адресу: переулок Нахановича, 3а по будням с 9 до 17 часов.





«Если у вас нет возможности привезти книги, мы готовы оказать вам в этом содействие. Подробности об акции можно узнать по телефону: 8 (3822) 71-48-34», — добавляют в аппарате уполномоченного.