Добрые новости
06 сентября,
2019
1
фото
Новости

В Томске принимают книги для интернатов

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Книги для людей, живущих в социальных учреждениях области, собирают в приемной томского омбудсмена по правам человека Елены Карташевой.


«В каждой семье есть книги, которые давно были прочитаны и теперь пылятся на книжных полках. Но они могли бы получить вторую жизнь и помочь  людям, оказавшимся в силу жизненных обстоятельств без заботы близких, скрасить свое одиночество», — говорится на сайте уполномоченного.

В Томске принимают книги для интернатов

Привезти можно актуальную, историческую, познавательно-популярную литературу, детективы, фантастику, любовные и приключенческие романы, русскую и зарубежную классику.

Акция будет длиться до 30 сентября 2019 года. Книги собирают в приемной омбудсмена по адресу: переулок Нахановича, 3а по будням с 9 до 17 часов.


«Если у вас нет возможности привезти книги, мы готовы оказать вам в этом содействие. Подробности об акции можно узнать по телефону: 8 (3822) 71-48-34», — добавляют в аппарате уполномоченного. 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.