В Томске обнаружено тело человека при тушении здания рядом с театром «2+Ку»

В Томске горит здание, расположенное в переулке Южный, 29. При тушении пожарные обнаружили тело человека, рассказал ТВ2 источник в оперативных службах области.

В пресс-службе областного МЧС сообщили, здание находится рядом с кукольным театром «2+Ку».





«Возгорание произошло в строении 3х4 метра, расположенном рядом с кукольным театром. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 18:14. В данный момент на месте происшествия работают 22 человека и шесть единиц техники», — сказали в МЧС.





В ведомстве добавили, что в настоящее время устанавливается, что это за строение и в каком качестве оно использовалось.

