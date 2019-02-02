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02 февраля,
2019
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В Томске обнаружено тело человека при тушении здания рядом с театром «2+Ку»

ТВ2
ТВ2
17 часов назад

В Томске горит здание, расположенное в переулке Южный, 29. При тушении пожарные обнаружили тело человека, рассказал ТВ2 источник в оперативных службах области.

В Томске обнаружено тело человека при тушении здания рядом с театром «2+Ку»

В пресс-службе областного МЧС сообщили, здание находится рядом с кукольным театром «2+Ку».


«Возгорание произошло в строении 3х4 метра, расположенном рядом с кукольным театром. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 18:14. В данный момент на месте происшествия работают 22 человека и шесть единиц техники», — сказали в МЧС.


В ведомстве добавили, что в настоящее время устанавливается, что это за строение и в каком качестве оно использовалось.

В Томске обнаружено тело человека при тушении здания рядом с театром «2+Ку»
Фото: Регион-70
Видео: Регион-70

Пользователи соцсетей пишут, что горела мастерская театра.

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