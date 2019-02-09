В Томске предлагают законодательно закрепить парковки для инвалидов во дворах

Руководитель томского отделения Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) Ирина Дорохова предложила закрепить за инвалидами, пользующимися для передвижения колясками, парковочные места во дворах на законодательном уровне. Как сообщает портал томского ВОИ, инициатива была озвучена на семинаре по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры, который прошел в Москве.





«Мы часто сталкиваемся с этим, — рассказывает Ирина Дорохова. — Люди не могут припарковаться рядом с подъездом, особенно зимой. Это касается не только инвалидов-колясочников на автомобиле, но и тех, кто ухаживает за такими людьми, например, родители детей-инвалидов. Считаю, что необходимо предусмотреть специальные парковочные места не только у магазинов и социальных объектов, но и во дворах, где живут люди, нуждающиеся в особом внимании.





Также глава регионального ВОИ заметила, что в авиаперевозчики на текущий момент не могут учесть всех нужд маломобильных граждан. Так, инвалиды остаются без возможности выбирать места по всему салону — только в хвосте самолета ближе к туалету, которым, как отмечает Дорохова, все равно проблематично воспользоваться человеку с ограниченными возможностями.