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01 сентября,
2019
Новости

В Томске пожарные спасли женщину из горящего дома

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Накануне в Томске произошел пожар на улице Амурской. Пожарные спасли женщину из загоревшегося частного бревенчатого дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.


Сообщение в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило в 21.54. На момент прибытия спасателей в доме было сильное задымление. 


«Звеном газодымозащитной службы пожарно-спасательной части № 12 в доме на кровати была найдена и спасена женщина средних лет. В результате в доме в уборной комнате обгорел пол, оплавилась пластиковая плитка. Площадь пожара составила один квадратный метр», — из сообщения МЧС. 


Отмечается, что женщина не пострадала. Пожар ликвидировали в 22:08. При тушении было задействовано две единицы техники и семь человек. 

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