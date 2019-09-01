В Томске пожарные спасли женщину из горящего дома

Накануне в Томске произошел пожар на улице Амурской. Пожарные спасли женщину из загоревшегося частного бревенчатого дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.





Сообщение в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило в 21.54. На момент прибытия спасателей в доме было сильное задымление.





«Звеном газодымозащитной службы пожарно-спасательной части № 12 в доме на кровати была найдена и спасена женщина средних лет. В результате в доме в уборной комнате обгорел пол, оплавилась пластиковая плитка. Площадь пожара составила один квадратный метр», — из сообщения МЧС.





Отмечается, что женщина не пострадала. Пожар ликвидировали в 22:08. При тушении было задействовано две единицы техники и семь человек.