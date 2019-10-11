В Томске пожарные спасли семью из горящего дома

Пожар произошел сегодня утром на улице Залоговой в микрорайоне Спичфабрика. Пожарные помогли выбраться из огня двум людям — хозяевам дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщение о возгорании в двухэтажном жилом доме на улице Залоговой поступило в диспетчерскую пожарно-спасательной службы МЧС России в 04:34. Пожар начался в двухэтажном кирпичном жилом доме, потом пламя перекинулось на соседний одноэтажный бревенчатый дом.



«Из двухэтажного дома через окно пожарные спасли двух человек — хозяев дома. Мужчина 60 лет получил ингаляционное отравление продуктами горения легкой степени, ожоги кисти и ступни, был госпитализирован в ОКБ», — говорится в сообщении.





В итоге пожар был ликвидирован. У двухэтажного дома обгорели стены внутри, сгорели веранда и крыша. У бревенчатого дома сгорела крыша, обгорели стены веранды, сгорела крыша бани.





В ликвидации пожара было задействовано четыре единицы техники и 15 человек. Причина пожара устанавливается.