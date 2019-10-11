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11 октября,
2019
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В Томске пожарные спасли семью из горящего дома

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Пожар произошел сегодня утром на улице Залоговой в микрорайоне Спичфабрика. Пожарные помогли выбраться из огня двум людям — хозяевам дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Томске пожарные спасли семью из горящего дома

Сообщение о возгорании в двухэтажном жилом доме на улице Залоговой поступило в диспетчерскую пожарно-спасательной службы МЧС России в 04:34. Пожар начался в двухэтажном кирпичном жилом доме, потом пламя перекинулось на соседний одноэтажный бревенчатый дом.


«Из двухэтажного дома через окно пожарные спасли двух человек — хозяев дома. Мужчина 60 лет получил ингаляционное отравление продуктами горения легкой степени, ожоги кисти и ступни, был госпитализирован в ОКБ», — говорится в сообщении.


В итоге пожар был ликвидирован. У двухэтажного дома обгорели стены внутри, сгорели веранда и крыша. У бревенчатого дома сгорела крыша, обгорели стены веранды, сгорела крыша бани.


В ликвидации пожара было задействовано четыре единицы техники и 15 человек. Причина пожара устанавливается.

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