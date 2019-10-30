Добрые новости
30 октября,
2019
6
фото
Новости

В Томске пожарная машина въехала в маршрутку. Обновляется

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Пожарная машина столкнулась с маршрутным автобусом в Томске. Количество пострадавших уточняется. 

В Томске пожарная машина въехала в маршрутку. Обновляется
Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

По информации областного УМВД авария произошла около 14 часов 16 минут. По уточненной информации, сегодня, на регулируемом перекрестке проспекта Мира с улицей 79 Гвардейской дивизии произошло столкновение трех транспортных средств: автомобиля Урал, маршрутного автобуса ПАЗ, и автомобиля Nissan.


В результате столкновения для осмотра в медицинское учреждение с места происшествия доставлены семь человек. По данным облздрава, медицинская помощь потребовалась двенадцати пострадавшим, в том числе двум детям. Состояние двух человек медики оценивают как тяжелое.

В Томске пожарная машина въехала в маршрутку. Обновляется
Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

По словам очевидцев, на месте аварии собралась пробка. Проезд с 79 Гвардейской Дивизии временно закрыт. 


Свидетели говорят, что в автобусе в момент столкновения находились минимум 16 человек. На месте ДТП одновременно работали шесть бригад скорой медицинской помощи, в том числе одна — реанимационная.


В результате аварии у маршрутного автобуса заблокированы двери. На место ДТП выезжали спасатели, которые их вскрывали.

В Томске пожарная машина въехала в маршрутку. Обновляется
Фото: Регион 70, сообщество ВКонтакте

По словам очевидцев аварию спровоцировали двое детей, которые не пропустили пожарную машину. Водитель пожарной машины был вынужден резко тормозить. 

В Томске пожарная машина въехала в маршрутку. Обновляется
Фото: пресс-служба УМВД по Томской области
В Томске пожарная машина въехала в маршрутку. Обновляется
В Томске пожарная машина въехала в маршрутку. Обновляется
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.