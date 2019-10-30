В Томске пожарная машина въехала в маршрутку. Обновляется

По информации областного УМВД авария произошла около 14 часов 16 минут. По уточненной информации, сегодня, на регулируемом перекрестке проспекта Мира с улицей 79 Гвардейской дивизии произошло столкновение трех транспортных средств: автомобиля Урал, маршрутного автобуса ПАЗ, и автомобиля Nissan.



В результате столкновения для осмотра в медицинское учреждение с места происшествия доставлены семь человек. По данным облздрава, медицинская помощь потребовалась двенадцати пострадавшим, в том числе двум детям. Состояние двух человек медики оценивают как тяжелое.