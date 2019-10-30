В Томске пожарная машина въехала в маршрутку. Обновляется
Пожарная машина столкнулась с маршрутным автобусом в Томске. Количество пострадавших уточняется.
По информации областного УМВД авария произошла около 14 часов 16 минут. По уточненной информации, сегодня, на регулируемом перекрестке проспекта Мира с улицей 79 Гвардейской дивизии произошло столкновение трех транспортных средств: автомобиля Урал, маршрутного автобуса ПАЗ, и автомобиля Nissan.
В результате столкновения для осмотра в медицинское учреждение с места происшествия доставлены семь человек. По данным облздрава, медицинская помощь потребовалась двенадцати пострадавшим, в том числе двум детям. Состояние двух человек медики оценивают как тяжелое.
По словам очевидцев, на месте аварии собралась пробка. Проезд с 79 Гвардейской Дивизии временно закрыт.
Свидетели говорят, что в автобусе в момент столкновения находились минимум 16 человек. На месте ДТП одновременно работали шесть бригад скорой медицинской помощи, в том числе одна — реанимационная.
В результате аварии у маршрутного автобуса заблокированы двери. На место ДТП выезжали спасатели, которые их вскрывали.
По словам очевидцев аварию спровоцировали двое детей, которые не пропустили пожарную машину. Водитель пожарной машины был вынужден резко тормозить.
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