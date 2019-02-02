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02 февраля,
2019
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В Томске появятся «Мобильные полки» с электронными версиями книг

ТВ2
ТВ2
19 часов назад

Проект Научной библиотеки ТГУ «Мобильные полки» победил в грантовом конкурсе СИБУРа, пишет пресс-служба вуза. Идея проекта — установка плакатов и баннеров с QR-кодами книг из электронного хранилища университетской библиотеки. 

В Томске появятся «Мобильные полки» с электронными версиями книг

«Проект «Мобильные полки» представляет собой серию афиш и плакатов, на которых нарисованы книжки, стоящие на полках, и на корешке каждой книги нанесен QR-код, — цитирует пресс-служба ТГУ автора проекта и заведующую отделом библиотечного взаимодействия и технологии библиотеки ТГУ. — Ссылка будет вести на полный текст книги в электронной библиотеке, и любой человек сможет перейти по этой ссылке и бесплатно прочитать книгу».

Плакаты разместят в общественном транспорте, в школах и библиотеках. «Полки» будут сортировать по подборкам и обновлять каждый сезон. Первый выпуск электронных книг запланирован на весну 2019 года.


Проекты-победители конкурса СИБУРа направлены на развитие городской инфраструктуры, развитие сферы науки и образования, популяризацию спорта и охрану окружающей среды. При поддержке компании в 2019 году 127 проектов реализуют в 14 городах России.

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