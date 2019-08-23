В Томске появится памятник мозгу

В Томске может появиться памятник мозгу. Об этом ТВ2 рассказала директор томского «Центра развития мозга» Юлия Якунина.





«Я занимаюсь развитием мозга с помощью нейротехнологий, и идея создать памятник родилась у меня на работе, – рассказывает Юлия. – Влияние гаджетов и современных технологий на мозг далеко не положительное. Люди сами лишают себя возможности работать и развиваться. Памятник будет заключать этот посыл. К тому же ничего подобного в России не создавали. Памятники мозгу я видела только в Бельгии, Австрии и Германии».





Для создания памятника собирается арт-комитет, в который входит знаменитый томский скульптор Леонтий Усов.





«Современные СМИ, гаджеты и прочие удобства убивают процесс думания, логического рассуждения. Нажал кнопку, открыл «Википедию», и готово. Но если погаснет свет, мы окажемся в позднем средневековье», – говорит Леонтий Усов.





Работать над памятником вместе с Леонтием Усовым согласился его коллега Олег Кислицкий. Авторы проекта хотят создать комитет спасения мозга, который будет заниматься концептуализацией произведения. Скульптура будет выполнена из бронзы.