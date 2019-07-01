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01 июля,
2019
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В Томске появился бесплатный аудиогид с городскими легендами

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В мобильный путеводитель «Городские легенды Томска» вошли известные места города, о которых рассказано через необычные истории и легенды. В Сибири такой гид будет работать только в двух городах — Томске и Иркутске.


«Точками» путеводителя стали 12 достопримечательностей, историями которых поделились томичи. Они выбирались из предложений томичей голосованием с участием экспертов-краеведов. Информацию от жителей города дополняли и выверяли сотрудники Музея истории Томска, журналист и историк-краевед Виктор Нилов, а также томский скульптор и краевед Олег Кислицкий.


Маршрут длиной в 4 км и 2 часа начинается от Спасской башни на Воскресенской горе и заканчивается у дома на Кузнецова, где жила муза художника Матисса Лидия Делекторская. Гид создавался компанией МТС совместно с Музеем истории Томска при поддержке мэрии. Среди объектов: Воскресенский родник на улице Обруб, Каменный мост, здание «1000 мелочей», городские граффити, Губернская аптека, Аллея геологов, каменные бабы и брусчатка на Бакунина.

Внутренний туризм становится все более популярным среди россиян, в том числе томичей. Объемы мобильного трафика говорят о росте количества гостей города, которые приезжают в Томск не только по делам, но и с желанием познакомиться с историей и культурой одного из старейших городов Сибири. Мобильная экскурсия — это наш подарок Томску, она позволяет увидеть город глазами местных жителей. Теперь благодаря цифровым технологиям маршрут доступен каждому, кто интересуется историей города. Приглашаю всех желающих пройти маршрут — я уверена, что каждый узнает о Томске много нового, – рассказала директор томского филиала МТС Марина Фещенко.

Чтобы воспользоваться гидом, нужно скачать на смартфон одно из бесплатных приложений для путешествий — izi.TRAVEL или Surprise Me, затем найти и загрузить экскурсию «Городские легенды Томска». После запустить аудиодорожку на смартфоне и следовать подсказкам электронного экскурсовода. После загрузки экскурсии в приложении ею можно пользоваться без подключения к интернету. Также для быстрого скачивания приложения можно отсканировать QR-код с таблички у стартовой точки маршрута — Спасской башни на Воскресенской горе.


Для справки: Социальный проект МТС «Городские легенды» создаст неформальные городские гиды в 50 городах России. Томск попал в число первых 15 городов, где «народный аудиогид» начал работать уже этим летом.

В Томске появился бесплатный аудиогид с городскими легендами
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