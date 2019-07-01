В Томске появился бесплатный аудиогид с городскими легендами

В мобильный путеводитель «Городские легенды Томска» вошли известные места города, о которых рассказано через необычные истории и легенды. В Сибири такой гид будет работать только в двух городах — Томске и Иркутске.





«Точками» путеводителя стали 12 достопримечательностей, историями которых поделились томичи. Они выбирались из предложений томичей голосованием с участием экспертов-краеведов. Информацию от жителей города дополняли и выверяли сотрудники Музея истории Томска, журналист и историк-краевед Виктор Нилов, а также томский скульптор и краевед Олег Кислицкий.





Маршрут длиной в 4 км и 2 часа начинается от Спасской башни на Воскресенской горе и заканчивается у дома на Кузнецова, где жила муза художника Матисса Лидия Делекторская. Гид создавался компанией МТС совместно с Музеем истории Томска при поддержке мэрии. Среди объектов: Воскресенский родник на улице Обруб, Каменный мост, здание «1000 мелочей», городские граффити, Губернская аптека, Аллея геологов, каменные бабы и брусчатка на Бакунина.