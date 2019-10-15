В Томске появилось региональное отделение Союза реставраторов России
Преподаватели ТГАСУ создали Томское региональное отделение Союза реставраторов России, сообщает пресс-служба вуза.
Его председателем стала Юлия Стояк, доцент кафедры реставрации и реконструкции архитектурного наследия архитектурного факультета ТГАСУ.
Членами Томского отделения стали Лариса Романова, заведующая кафедрой РиРАН, доцент, кандидат архитектуры, советник РААСН, Елена Ситникова, доцент кафедры РиРАН, кандидат архитектуры, Светлана Малевич, архитектор компании «LogWorks».
Заниматься вопросами профессионального изучения и ухода за памятниками культуры должна организация, объединяющая в своем составе представителей власти и экспертного сообщества. Поэтому в 2015 году был создан Союз реставраторов России, – рассказывает Юлия Стояк. – И вот в него вошел город Томск. Для нас это важное событие. При поддержке Союза мы сможем осуществлять наши проекты, участвовать в конкурсах российского и международного уровня, быть в курсе событий. Мы уже создали молодежную секцию, и в нее вошел первый молодой специалист – выпускник архитектурного факультета ТГАСУ Рустам Шарыпов.
В планах отделения – увеличение числа членов и развитие связей в профессиональном сообществе.
Для справки: Главная цель Союза реставраторов России – улучшение ситуации в сфере сохранения культурного наследия России. Среди ключевых направлений работы организации: разработка законопроектов, норм и правил проведения реставрационных работ; усовершенствование системы аттестации подготовки профессиональных кадров; соблюдение принципов научной реставрации; защита и продвижение интересов организаций и специалистов, развитие частно-государственного партнерства в области реставрации и др.
На сегодняшний день в Союз вступили около 400 специалистов из 50 регионов России.
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