В Томске появилось региональное отделение Союза реставраторов России

Заниматься вопросами профессионального изучения и ухода за памятниками культуры должна организация, объединяющая в своем составе представителей власти и экспертного сообщества. Поэтому в 2015 году был создан Союз реставраторов России, – рассказывает Юлия Стояк. – И вот в него вошел город Томск. Для нас это важное событие. При поддержке Союза мы сможем осуществлять наши проекты, участвовать в конкурсах российского и международного уровня, быть в курсе событий. Мы уже создали молодежную секцию, и в нее вошел первый молодой специалист – выпускник архитектурного факультета ТГАСУ Рустам Шарыпов.

В планах отделения – увеличение числа членов и развитие связей в профессиональном сообществе.