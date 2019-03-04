В Томске появились мошенники, действующие под видом газовщиков

В Томске появились мошенники, представляющиеся сотрудниками газовых служб. Они по завышенной минимум в десять раз цене предлагают купить устройства, которые не только учуют протечку газа, но и сигнализируют об этом.

В редакцию ТВ2 позвонил один из пострадавших. Он рассказал, что на прошлой неделе в квартиру их родственников на улице Партизанской, в которой на тот момент была лишь 84-летняя пенсионерка, пришли сотрудники газовой службы.





«Бабушка рассказала, что они были одеты в униформу, показали удостоверения. Проверили оборудование, а потом предложили купить газоанализатор. Мы говорим ей, чтобы не покупала ничего, не открывала дверь. Но у людей паника после произошедшего в Магнитогорске, к тому же человек очень представительно выглядел. Она и купила два прибора за семь тысяч. Мы потом в интернете посмотрели — у них цена 500 рублей», — рассказали ТВ2.