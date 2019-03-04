Добрые новости
04 марта,
2019
Новости

В Томске появились мошенники, действующие под видом газовщиков

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В Томске  появились мошенники, представляющиеся сотрудниками газовых служб. Они по завышенной минимум в десять раз цене предлагают купить устройства, которые не только учуют протечку газа, но и сигнализируют об этом. 

В редакцию ТВ2 позвонил один из пострадавших. Он рассказал, что на прошлой неделе в квартиру их родственников на улице Партизанской, в которой на тот момент была лишь 84-летняя пенсионерка, пришли сотрудники газовой службы.


«Бабушка рассказала, что они были одеты в униформу, показали удостоверения. Проверили оборудование, а потом предложили купить газоанализатор. Мы говорим ей, чтобы не покупала ничего, не открывала дверь. Но у людей паника после произошедшего в Магнитогорске, к тому же человек очень представительно выглядел. Она и купила два прибора за семь тысяч. Мы потом в интернете посмотрели — у них цена 500 рублей», — рассказали ТВ2.

Ранее сообщалось, что 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение подъезда многоквартирного дома. Погибли 39 человек. Основная версия случившегося — взрыв бытового газа. 


После трагедии специалисты регионального Газпрома сообщили, что проведут проверку оборудования. По закону собственник квартиры с газовым оборудованием обязан впустить представителя специализированной компании для проверки системы. В противном случае хозяину грозит штраф от одной до двух тысяч рублей.


Как отмечают специалисты, хозяин квартиры должен знать, с какой именно организацией заключен договор на обслуживание, так как только они могут приходить с проверкой. При этом о  предстоящей проверке собственников уведомляют заранее. Если появились сомнения, необходимо позвонить в специализированную организацию либо в свою управляющую компанию, для того чтобы узнать, идет ли в вашем доме сейчас обследование.

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