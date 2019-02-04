В Томске появилась волонтерская организация, куда принимают только пенсионеров

«Волонтеры серебряного возраста» заработали на базе Томского государственного университета. Особенность организации в том, что вступить в нее могут только люди, вышедшие на пенсию. Активисты будут помогать своим сверстникам в проведении мероприятий вуза.





Создание волонтерской организации в ТГУ изначально было нацелено на тех сотрудников университета, что вышли на пенсию и прекратили трудовую деятельность. Но в итоге принимать в «серебряные» ряды стали всех желающих. Инициатором создания «Волонтеров серебряного возраста» выступил совет ветеранов при профкоме ТГУ. Председатель комиссии по работе с ветеранами и пенсионерами Людмила Берцун рассказывает, чем волонтеры будут заниматься:





«Например, социальное направление подразумевает выявление из числа неработающих ветеранов ТГУ людей преклонного возраста и инвалидов, нуждающихся в социальной, психологической или юридической помощи, и оказание им посильной помощи с нашей стороны. Мы регулярно навещаем их, разносим подарки к праздникам – ко Дню старшего поколения, Новому году, 23 февраля и 8 Марта, Дню Победы», – сообщила пресс-службе ТГУ Людмила Берцун.