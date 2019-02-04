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04 февраля,
2019
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В Томске появилась волонтерская организация, куда принимают только пенсионеров

ТВ2
ТВ2
14 часов назад

«Волонтеры серебряного возраста» заработали на базе Томского государственного университета. Особенность организации в том, что вступить в нее могут только люди, вышедшие на пенсию. Активисты будут помогать своим сверстникам в проведении мероприятий вуза.


Создание волонтерской организации в ТГУ изначально было нацелено на тех сотрудников университета, что вышли на пенсию и прекратили трудовую деятельность. Но в итоге принимать в «серебряные» ряды стали всех желающих. Инициатором создания  «Волонтеров серебряного возраста»  выступил совет ветеранов при профкоме ТГУ. Председатель комиссии по работе с ветеранами и пенсионерами Людмила Берцун рассказывает, чем волонтеры будут заниматься:


«Например, социальное направление подразумевает выявление из числа неработающих ветеранов ТГУ людей преклонного возраста и инвалидов, нуждающихся в социальной, психологической или юридической помощи, и оказание им посильной помощи с нашей стороны. Мы регулярно навещаем их, разносим подарки к праздникам – ко Дню старшего поколения, Новому году, 23 февраля и 8 Марта, Дню Победы», – сообщила пресс-службе ТГУ Людмила Берцун.

В Томске появилась волонтерская организация, куда принимают только пенсионеров
Фото: tsu.ru

Также «серебряные волонтеры» будут заниматься информированием граждан пожилого возраста, инвалидов и их окружения о государственных гарантиях, порядке их предоставления, помогать с поиском специалистов. Другое направление работы — пропаганда здорового образа жизни, организация досуга. Уже работают клубы «Лирика» и «Вдохновение», курсы компьютерной грамотности, иностранных языков, «Преодолей себя», занятия аэробикой и скандинавской ходьбой, туры выходного дня. Из возрастных волонтеров организована группа  «Друзья музеев ТГУ». Ее участники помогают сотрудникам университета в проведении экскурсионных программ. 

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