В Томске построят три новые школы в ближайшие годы

Больше четырех тысяч новых ученических мест будет создано в Томске, рассказал заммэра по социальной политике Константин Чубенко на заседании комитета по социальным вопросам в гордуме.

Сейчас к строительству готовятся сразу несколько объектов — это школы на 1100 мест на улицах Герасименко, Демьяна Бедного и Высоцкого. Также будут построены корпуса школ в Академгородке на Вавилова и на Спичфабрике в районе школы № 19 на 400 мест и в селе Дзержинское на улице Фабричная на 200 мест.





По словам Константина Чубенко, самым сложным объектом из-за ряда топографических особенностей участка на данный момент является школа на улице Герасименко. На участке, выделенном под строительство, возведение такого образовательного учреждения затруднительно. Поэтому, возможно, школа, запланированная на Герасименко, будет построена на сопредельной территории 58-й школы (микрорайон Солнечный), а на Герасименко появится новый детский сад.





Также был составлен перечень из 51 объекта, которым «требуется больше внимания для будущего ремонта». Одиннадцать из них находятся в Томске. Это школы №№ 15, 30, 34, 38, 39, 46, 53, 67 и спортивные залы школ №№ 16, 41 и 47.





Помимо школ, на ближайшее время запланировано строительство одиннадцати детских садов. До конца 2019 года будет введен в эксплуатацию детский сад на ул. Береговой. Два детских сада (на ул. Дизайнеров и Иркутском тракте, 175-177) появятся в 2020 году, еще восемь — в 2021 году.