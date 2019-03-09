В Томске помощника участкового обвиняют в продаже сведений похоронным бюро

Бывшего помощника участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Советскому району города Томска обвиняют в получении взятки от похоронных бюро. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по Томской области.





По версии следствия, обвиняемый с октября 2017 года по январь 2018 года получил взятку в сумме 27 тысяч рублей за предоставление служебной конфиденциальной информации лицу, представлявшему интересы похоронного бюро: сведений об обнаружении на территории Советского района тел граждан с указанием их точного местонахождения. «Тем самым он создал конкурентные преимущества для данной коммерческой организации, выразившиеся в привлечении к оказанию услуг по вывозу тел умерших с места обнаружения и последующем оказании платных ритуальных услуг», — сообщают в Следственном комитете.





Бывшему сотруднику полиции инкриминируют ч. 3 ст. 290 Уголовного кодекса РФ: получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия в пользу представляемых взяткодателем лиц. Расследование завершено, уголовное дело передано в Советский районный суд Томска.