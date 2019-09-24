В Томске полиция запретила использование 101 автобуса после проверки

Сотрудники томского МВД проверили качество городского транспорта и работы водителей, сообщает пресс-служба ведомства. В ходе проверки полицейские выявили 263 нарушения правил дорожного движения.

По данным МВД, 47 водителей не пристегнулись во время движения, 12 пользовались телефонами. 21 водитель нарушил правила маневрирования и еще 8 не уступили дорогу пешеходам.

Были и водители, которые грубо нарушили Правила дорожного движения, проехав на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика, а также допустившие выезд на полосу встречного движения, — говорится в сообщении. — В связи с техническими неисправностями запрещена эксплуатация 101 автобуса.

Также полицейские проверили через камеры водителей, установивших средства видеофиксации. Среди этой категории водителей было выявлено 9 нарушений. Сообщается, что всех нарушителей привлекли к административной ответственности.





Поводом для проверки стала авария на Иркутском тракте с участием маршрутки 16 сентября. За рулем автобуса был 50-летний водитель, в салоне находились 20 пассажиров.