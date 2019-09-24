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24 сентября,
2019
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В Томске полиция запретила использование 101 автобуса после проверки

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Сотрудники томского МВД проверили качество городского транспорта и работы водителей, сообщает пресс-служба ведомства. В ходе проверки полицейские выявили 263 нарушения правил дорожного движения. 

В Томске полиция запретила использование 101 автобуса после проверки

По данным МВД, 47 водителей не пристегнулись во время движения, 12 пользовались телефонами. 21 водитель нарушил правила маневрирования и еще 8 не уступили дорогу пешеходам.  

Были и водители, которые грубо нарушили Правила дорожного движения, проехав на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика, а также допустившие выезд на полосу встречного движения, — говорится в сообщении. — В связи с техническими неисправностями запрещена эксплуатация 101 автобуса.

Также полицейские проверили через камеры водителей, установивших средства видеофиксации. Среди этой категории водителей было выявлено 9 нарушений. Сообщается, что всех нарушителей привлекли к административной ответственности.


Поводом для проверки стала авария на Иркутском тракте с участием маршрутки 16 сентября. За рулем автобуса был 50-летний водитель, в салоне находились 20 пассажиров. 

В Томске полиция запретила использование 101 автобуса после проверки
Фото: из группы "ДТП/ЧП Томска" в Инстаграм

На месте аварии работали шесть бригад скорой медицинской помощи, в том числе две реанимационные, а также пожарные и МЧС. По словам главного врача Больницы скорой медицинской помощи Олега Попадейкина, всех пострадавших в аварии отпустили на амбулаторное лечение. Детей среди них не оказалось. 

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