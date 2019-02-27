В Томске полицейский, который за взятку «сливал» данные об умерших, получил условно

В Томске вынесен приговор бывшему участковому уполномоченному полиции, получившему взятку за предоставление в интересах ритуальной фирмы сведений об умерших гражданах. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Кировский районный суд признал томича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия в пользу представляемых взяткодателем лиц).





«В суде выяснили, что в со 2 января по 18 июня 2018 года подсудимый, в то время работавший в должности участкового, получил взятку в 42 тысячи рублей за незаконное предоставление конфиденциальных сведений о персональных данных умерших граждан лицу, действующему в интересах коммерческой организации, оказывающей ритуальные услуги. Эти данные в дальнейшем предназначались для обеспечения заключения с родственниками умерших граждан договоров на оказание ритуальных услуг», — говорится в сообщении.





В суде подсудимый вину в инкриминируемом деянии признал полностью. Приняв во внимание положительные характеристики виновного и его раскаяние в содеянном, сторона обвинения сочла возможным исправление подсудимого без реального лишения его свободы.





В итоге суд приговорил подсудимого к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также его лишили права в течение двух лет занимать должности в системе правоохранительных органов РФ.





Приговор суда в законную силу не вступил.