Добрые новости
27 февраля,
2019
1
фото
Новости

В Томске полицейский, который за взятку «сливал» данные об умерших, получил условно

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Томске вынесен приговор бывшему участковому уполномоченному полиции, получившему взятку за предоставление в интересах ритуальной фирмы сведений об умерших гражданах. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В Томске полицейский, который за взятку «сливал» данные об умерших, получил условно

Кировский районный суд признал томича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия в пользу представляемых взяткодателем лиц).


«В суде выяснили, что в со 2 января по 18 июня 2018 года подсудимый, в то время работавший в должности участкового, получил взятку в 42 тысячи рублей за незаконное предоставление конфиденциальных сведений о персональных данных умерших граждан лицу, действующему в интересах коммерческой организации, оказывающей ритуальные услуги. Эти данные в дальнейшем предназначались для обеспечения заключения с родственниками умерших граждан договоров на оказание ритуальных услуг», — говорится в сообщении.


В суде подсудимый вину в инкриминируемом деянии признал полностью. Приняв во внимание положительные характеристики виновного и его раскаяние в содеянном, сторона обвинения сочла возможным исправление подсудимого без реального лишения его свободы.


В итоге суд приговорил подсудимого к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также его лишили права в течение двух лет занимать должности в системе правоохранительных органов РФ.


Приговор суда в законную силу не вступил.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.