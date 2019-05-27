В Томске полицейским пришлось стрелять по колесам УАЗа, чтобы задержать нарушителя

Ночью 27 мая сотрудники ДПС устроили погоню за водителем УАЗа, создававшим аварийную ситуацию на дороге под Томском, сообщает пресс-служба МВД. Полицейским пришлось стрелять по колесам автомобиля, чтобы задержать нарушителя.

Наряд ДПС засек нарушителя ночью на трассе Томск-Мариинск. Автомобиль УАЗ вихлял из стороны в сторону, а его водитель не реагировал на требования об остановке.





«Водитель автомобиля УАЗ-396254 на большой скорости скрывался от преследования патрульным автомобилем с включенными проблесковыми маяками и специальным звуковым сигналом, игнорировал неоднократные требования сотрудников полиции об остановке, выезжал на полосу встречного движения и обочины при обгоне и опережении других транспортных средств, подвергая непосредственной угрозе жизнь и здоровье других участников дорожного движения», — пишут на сайте областного УМВД.





Полицейские сделали два предупредительных выстрела в воздух, а после «применили табельное оружие для остановки транспортного средства». За рулем УАЗа оказался 37-летний мужчина без водительских прав и с «явными признаками опьянения».







Нарушителю грозит денежный штраф в 30 тысяч рублей и запрет на управление транспортом сроком на два года.