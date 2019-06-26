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26 июня,
2019
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В Томске полицейские стали чаще изымать особо опасные виды наркотиков

Роман Чертовских
Роман Чертовских
6 часов назад

За пять месяцев 2019 года полицейские изъяли 27 килограмм наркотиков, рассказал на пресс-конференции глава управления по контролю за оборотом наркотиков Николай Абрашкин. Из них 16 килограмм оказались «синтетикой».

В Томске полицейские стали чаще изымать особо опасные виды наркотиков

В 2019 году полицейские чаще изымают особо опасные виды наркотиков, — прокомментировал Николай Абрашкин. — За первые пять месяцев правоохранители изъяли 27 килограмм наркотиков, из них 16 килограмм оказались синтетическими. Согласно статистике, за эти полгода мы изъяли на четыре килограмма больше синтетики, чем за весь 2018 год.

Глава управления по контролю за оборотом наркотиков добавил, что в регионе начали чаще создавать нарколаборатории. Так, в апреле 2019 года полицейские пресекли деятельность лаборатории по производству запрещенных веществ и задержали семерых подозреваемых.


Всего за январь-май 2019 года полицейские выявили 643 наркопреступления. Это на 10 % больше, чем за аналогичный период 2018 года. 

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