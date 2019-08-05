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В Томске погиб ребенок. Он выпал из окна многоэтажки
18 часов назад
Шестилетний мальчик выпал из окна девятиэтажного дома на улице Сергея Лазо, 10. Это произошло утром, 4 августа. Ребенок скончался на месте. Данные о происшествии подтвердили в региональном Следственном комитете.
«Ребенок шести лет выпал из окна девятого этажа жилого дома, расположенного по адресу улица Сергея Лазо. На месте работают сотрудники следственного отдела по Октябрьскому району», – сообщили в пресс-службе СК.
Сейчас следователи проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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