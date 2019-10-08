В Томске подорожали проживание в общежитиях и учеба в техникумах

Томскстат опубликовал индекс потребительских цен на продукты и непродовольственные товары, услуги.





Как следует из данных, в сентябре в Томске на 0,3 % снизились цены на продовольственные товары. Так, существенно подешевели картофель — на 34,6 %, репчатый лук — 31,3 %, морковь — 30,7 %, свеклу столовую — 25,6 %, белокочанную капусту — 13,3 %. При этом подорожали огурцы (на 46,4 %), апельсины (на 10,1 %) и гречка (на 6,4 %).





Среди непродовольственных товаров выросли цены на бинты (на 12 %) и триммеры (4,4 %).

В числе услуг заметно подорожали проживание в студенческих общежитиях (на 40,3 %), обучение в средне-профессиональных учреждениях (на 39,8 %), поездки в Таиланд (на 23,2 %), а также обучение в вузах.





Подешевели среди услуг проезд в плацкарте до Москвы (16,4 %) и авиаперелеты в столицу (на 19,4 %).