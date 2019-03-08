В Томске под колесами машины погибла женщина

Сегодня днем на улице Иркутский тракт, 85 в Томске был насмерть сбит пешеход. По предварительной информации, 38-летняя автоледи на автомобиле Mazda CX5, двигаясь задним ходом, совершила наезд на 81-летнюю женщину, сообщает УМВД России по Томской области. В результате полученных травм пенсионерка скончалась.





Обстоятельства происшествия выясняются. Полиция просит свидетелей происшествия обратиться в отдел ГИБДД УМВД России по Томской области по телефону: 8 (3822) 66-44-22 .