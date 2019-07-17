В Томске почтят память погибших 22 года назад курсантов

Сегодня, 17 июля, у здания бывшего Томского военного командного училища связи (Никитина, 8) пройдет траурный митинг, сообщает обладминистрация.



Он начнется в 10.00. Возложить цветы к стеле и вспомнить погибших ежегодно приходят родственники, друзья, однокурсники, преподаватели, власти и правоохранители.



Трагедия в Томском высшем военном командном училище связи произошла 17 июля 1997 года. В 5.50 утра, незадолго до подъема курсантов, рухнуло одно из перекрытий казармы. В ней тогда находились 150 человек, 12 из них погибли, более 50 получили травмы.