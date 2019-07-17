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17 июля,
2019
Новости

В Томске почтят память погибших 22 года назад курсантов

ТВ2
ТВ2
41 минута назад

Сегодня, 17 июля, у здания бывшего Томского военного командного училища связи (Никитина, 8) пройдет траурный митинг, сообщает обладминистрация.


Он начнется в 10.00. Возложить цветы к стеле и вспомнить погибших ежегодно приходят родственники, друзья, однокурсники, преподаватели, власти и правоохранители.


Трагедия в Томском высшем военном командном училище связи произошла 17 июля 1997 года. В 5.50 утра, незадолго до подъема курсантов, рухнуло одно из перекрытий казармы. В ней тогда находились 150 человек, 12 из них погибли, более 50 получили травмы. 

Целый день на месте трагедии работала съемочная группа ТВ2. Хроника событий того дня в нашем обзорном сюжете.

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