В Томске «Почта России» построит логистический хаб

В ближайшие три года в 38 городах России появятся логистические хабы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «Почту России».

Онлайн-магазины будут хранить там свои товары в целях отправки жителям провинции. Мера позволит сократить доставку из Москвы в регионы до 1–2 дней. Первые подобные центры появятся в Москве, Томске, Тюмени и Оренбурге уже в этом году.





По словам экспертов, изменения поспособствуют развитию малого и среднего бизнеса, а также повысят спрос на российские интернет-магазины среди жителей Дальнего Востока и Сибири. Вместе с тем в новых центрах будут представлены лишь самые востребованные и непортящиеся товары, полагают специалисты.





Кроме того, эксперты опасаются и повышения цен. По их мнению, компании могут включить в стоимость продукции свои расходы на логистику и обслуживание новых узлов.