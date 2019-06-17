В Томске планируют выйти на пикеты против преследования журналистов

Томские активисты подали заявку на проведение пикета против произвола исполнительной власти. Также они хотят выразить несогласие граждан России с преследованием Ивана Голунова. Об этом рассказал активист Сергей Чайковский. Пикеты планируется провести около фонтана в Губернаторском квартале и около памятника «400 лет Томску».

«Сегодня подали уведомление о проведении пикета в поддержку Ивана Голунова на 23 июня, — рассказал Сергей Чайковский. —Уведомление было подано в мэрию и в администрацию Томской области. Поскольку там разные площадки предложены для согласования, находятся они в разных юрисдикциях. Мероприятие проводится в полном соответствии с федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Также на заместителя начальника УМВД РФ по Томской области полковника Водянкина возложена обязанность об обеспечении общественного порядка».

Ранее сообщалось, что журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Спецкор изначально заявлял, что наркотики ему подбросили, а преследование объяснял журналистскими расследованиями, которые он вел в последнее время. Решением Никулинского суда 8 июня Голунов был помещен под домашний арест.





Адвокаты Голунова неоднократно указывали, что при задержании полицейскими были допущены многочисленные нарушения, а на пакетиках с наркотиками не было обнаружено никаких отпечатков журналиста. К тому же пресс-служба МВД в сообщении о задержании Голунова разместила несколько фотографий, сделанных не в его квартире.





Журналисты разных изданий по всей стране, в том числе в Томске, выходили на пикеты в защиту своего коллеги, требуя освобождения и открытого следствия. В социальных сетях многие медийные лица страны прокомментировали ситуацию с задержанием спецкора. Профсоюз журналистов собирал подписи в интернете за освобождение Ивана Голунова.





11 июня МВД решило прекратить уголовное преследование Ивана Голунова. Решение было принято «по результатам проведения криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз».