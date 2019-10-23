В Томске пешеходы пожаловались на отсутствие тротуара на Карском переулке
Томичка пожаловалась на отсутствие тротуаров на переулке Карском в Октябрьском районе. Татьяна Никиенко хочет обратить внимание на площадку возле детских садов № 44 и № 77. По словам жительницы, на Карском переулке нет тротуаров, поэтому автомобилисты постоянно паркуются на этих местах, не оставляя дороги пешеходам.
Также там паркуются жители ближних домов, — рассказала ТВ2 Татьяна Никиенко. — Пока сухо, еще как-то можно пройти, когда снег и слякоть, приходится ходить по дороге.
Для справки: В Томске проходит благоустройство городских пространств. В прошлом году Томск получил на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» 180 млн рублей, в 2019 – 230 млн.
Читайте также:
8 из 20. В Томске началась подготовка к благоустройству избранных мест
Нужна ли детская площадка в Сквере памяти жертв политических репрессий?
Самолетики на Черных и лестница на Кузнечном взвозе. Благоустройство 2020
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?