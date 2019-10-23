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23 октября,
2019
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В Томске пешеходы пожаловались на отсутствие тротуара на Карском переулке

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Томичка пожаловалась на отсутствие тротуаров на переулке Карском в Октябрьском районе. Татьяна Никиенко хочет обратить внимание на площадку возле детских садов № 44 и № 77. По словам жительницы, на Карском переулке нет тротуаров, поэтому автомобилисты постоянно паркуются на этих местах, не оставляя дороги пешеходам. 

В Томске пешеходы пожаловались на отсутствие тротуара на Карском переулке

Также там паркуются жители ближних домов, — рассказала ТВ2 Татьяна Никиенко. — Пока сухо, еще как-то можно пройти, когда снег и слякоть, приходится ходить по дороге.

Площадка возле детских садов на Карском переулке
Площадка возле детских садов на Карском переулке
Фото: Татьяна Никиенко
В Томске пешеходы пожаловались на отсутствие тротуара на Карском переулке
Фото: Татьяна Никиенко
В Томске пешеходы пожаловались на отсутствие тротуара на Карском переулке
Фото: Татьяна Никиенко

Для справки: В Томске проходит благоустройство городских пространств. В прошлом году Томск получил на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» 180 млн рублей, в 2019 – 230 млн.


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