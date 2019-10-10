В Томске отрепетировали действия при прорыве на теплосетях
Сотрудники мэрии и ресурсных служб потренировались в действиях во время аварии на сетях. По результатам тренировки они получили отметку «хорошо». В начале зимы, в разгар морозов, в Томске на сетях произошло сразу несколько аварий.
По легенде тренировки, на Ивана Черных, 46 рано утром произошел прорыв теплотрассы. Без отопления остались 13 жилых многоквартирников, в которых проживают почти 2800 человек.
Сообщение о происшествии получил сотрудник «Единой дежурно-диспетчерской службы», который оповестил всех участников городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. На место выехали все ответственные сотрудники, в том числе глава Октябрьского района. Сергей Лозовский стал руководить аварийно-спасательными и другими неотложными работами. Возле дома по ул. И. Черных, 48 развернули оперативный штаб, а жителям домов, оставшихся без отопления, предложили перейти в пункты временного размещения на базе школы № 36 по Иркутскому тракту, 122/1.
Участие в тренировке приняли сотрудники мэрии, коммунальных служб, управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, медицинских учреждений. Всего в мероприятии участвовали 81 человек и 25 единиц специализированной техники.
«Такие тренировки мы проводим регулярно по поручению мэра Томска Ивана Кляйна, — прокомментировал заммэра по безопасности Евгений Суриков. — Аварийные службы города уже четко отработали навыки работы в нестандартной ситуации, определили этапы взаимодействия с диспетчерской службой, районными администрациями – кто сообщает об аварии, кто принимает решения, кто управляет работами и прочее. Сегодня практическая часть выполнена без замечаний, есть небольшие недочеты, которые мы рассмотрим в рабочем порядке. Общая оценка «хорошо».
Напомним, в начале этого года зимой на сетях города произошло сразу несколько коммунальных аварий.
4 января, когда температура воздуха опустилась до -32 градусов, без горячей воды и отопления остался ряд домов на улице Лазо и Ивана Черных.
18 января произошло аварийное отключение горячей воды в микрорайонах Солнечный, Зеленые Горки, Южные ворота и на улице Нефтяной. При этом это была вторая авария, оставившая эти районы без горячей воды. Первая произошла в ночь на 12 января.
20 января произошел прорыв на внутриквартальных сетях «Томскводоканала» по улице Интернационалистов, 29. Без холодной воды остались шесть домов. 29 января прорыв трубы во дворе дома по улице Мельничной, 45а оставил без воды 12 помещений.
В ночь с 29 на 30 января произошел прорыв на сетях в районе улицы Обручева и микрорайона Солнечный.
По данным томских служб ЖКХ, износ теплосетей на сегодняшний день составляет более 70 %. Из них почти 80 % принадлежат городской администрации и являются внутриквартальными тепловыми сетями. Их модернизация не проводилась уже почти 25 лет – с середины 90-х годов.
В свою очередь руководитель «ТомскРТС» Сергей Панасюк объяснял, что причина затянувшегося ремонта на сетях в этом году — рост повреждений. По его словам, специалисты выявили на 23 % больше дефектов, чем годом ранее.
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