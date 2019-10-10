В Томске отрепетировали действия при прорыве на теплосетях

Сотрудники мэрии и ресурсных служб потренировались в действиях во время аварии на сетях. По результатам тренировки они получили отметку «хорошо». В начале зимы, в разгар морозов, в Томске на сетях произошло сразу несколько аварий.

По легенде тренировки, на Ивана Черных, 46 рано утром произошел прорыв теплотрассы. Без отопления остались 13 жилых многоквартирников, в которых проживают почти 2800 человек.



Сообщение о происшествии получил сотрудник «Единой дежурно-диспетчерской службы», который оповестил всех участников городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. На место выехали все ответственные сотрудники, в том числе глава Октябрьского района. Сергей Лозовский стал руководить аварийно-спасательными и другими неотложными работами. Возле дома по ул. И. Черных, 48 развернули оперативный штаб, а жителям домов, оставшихся без отопления, предложили перейти в пункты временного размещения на базе школы № 36 по Иркутскому тракту, 122/1.



Участие в тренировке приняли сотрудники мэрии, коммунальных служб, управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, медицинских учреждений. Всего в мероприятии участвовали 81 человек и 25 единиц специализированной техники.



«Такие тренировки мы проводим регулярно по поручению мэра Томска Ивана Кляйна, — прокомментировал заммэра по безопасности Евгений Суриков. — Аварийные службы города уже четко отработали навыки работы в нестандартной ситуации, определили этапы взаимодействия с диспетчерской службой, районными администрациями – кто сообщает об аварии, кто принимает решения, кто управляет работами и прочее. Сегодня практическая часть выполнена без замечаний, есть небольшие недочеты, которые мы рассмотрим в рабочем порядке. Общая оценка «хорошо».