В Томске открылось региональное отделение предпринимателей «Опоры России»

«Сегодня уже никто не сомневается, что бизнес-сообщество вносит весомый вклад в развитие Томской области, влияет на условия жизни жителей региона. В ближайшие годы перед нами стоят большие задачи в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Уверен, что «Опора России» поможет в их достижении, и станет сообществом, которое будет представлять интересы предпринимателей. Мы открыты для диалога и для изменений», — отметил на открытии заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов.





Отмечается, что «Опора России» — общественная организация, которая объединяет представителей бизнеса по всей России. С ее помощью руководители компаний могут получить интересующую информацию об организациях других регионов России, доступ к экспертной и консультационной поддержке успешных предпринимателей, участвовать в работе над региональными и федеральными законами и многое другое.