В Томске открыли мемориал к столетию Военного училища связи

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27 сентября возле школы «Перспектива» состоялось торжественное открытие мемориала, посвященного столетию со дня образования Томского высшего военного командного ордена Красной Звезды училища связи.

«Это гордость для Томска. Сегодня мы в мэрии сидели с генералами и рассуждали. Я искренне сказал, что очень жаль, что нам не хватает такого сегодня училища. В марте мы отметим 100-летие этого учебного заведения, славная история которого навсегда вписана в летопись Томска. От имени томичей я благодарю выпускников училища за инициативу строительства мемориала. Сегодня многие из них присутствуют здесь. Спасибо вам за то, что нашли время приехать в Томск. Благодаря вам наш город получил новое общественное пространство, которое мы будем сохранять и беречь», — сказал на открытии Иван Кляйн.

Инициатива построить памятник принадлежит комитету выпускников училища связи. Городская власть поддержала проект и помогла выполнить комплекс благоустроительных работ. Деньги на мемориал пожертвовали больше тысячи человек. Среди них депутаты областной Думы Лев Пичурин и Сергей Автомонов, замгубернатора Анатолий Рожков, мэр города Иван Кляйн.

Комплекс состоит из стелы высотой 7,5 метра и четырех гранитных плит, на которых указаны имена всех выпускников училища — Героев Советского Союза, Героев Социалистического труда и Героев России. Также на территории проведено благоустройство — подрядчик установил лавочки, урны, светильники.

За сто лет существования учебное заведение выпустило более 10 тысяч офицеров, среди которых свыше 40 кандидатов наук, 67 генералов и два маршала артиллерии. Выпускники училища проходили службу в армии и на флоте, во внутренних и пограничных войсках, в разведке. Многие из них принимали участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, в локальных вооруженных конфликтах и боевых действиях. За воинскую доблесть и мужество выпускники училища удостоены высоких наград, среди которых орден Красной Звезды и звание Герой России.

Выпускник училища связи Михаил Асташкин приехал на открытие мемориала из Новосибирска. В училище он учился в 1977-1981 годах. Говорит, что в будущем выпускники планируют собираться именно здесь.

«Мы все время собираемся возле памятника погибшим курсантам. А теперь и здесь будем. В последний раз 35 лет выпуска мы все построились, доложили нашему комбату, что приехали. И с песней, строевым шагом пенсионеры прошли по плацу», — рассказал Михаил Асташкин ТВ2.

По его словам, сейчас многие выпускники Томского училища связи работают преподавателями. Михаил Агашкин жалеет, что сберечь такое заведение не получилось.

«Это была кузница кадров. Учились глубоко, после службы уходили в частные структуры, научные институты. Багаж хороший знаний. Если за границей учили одной узкой специальности, то у нас образование было широкое и мы могли охватить весь процесс. Плюс Родину-то надо защищать. А мы выпускались, и кто-то попал в морфлот, кто-то в десант, кто-то в ПВО, кто-то в пехоту. Везде же связисты нужны были».