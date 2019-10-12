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12 октября,
2019
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В Томске открылась первая профессиональная арена для киберспорта: ФОТО

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Томске открылась первая профессиональная арена для киберспорта. В честь открытия организаторы провели встречу команд Томской области и Республики Алтай. Они соревновались в дисциплине «боевая арена»: сыграли в DOTA 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

В Томске открылась первая профессиональная арена для киберспорта: ФОТО

В будущем арена позволит проводить официальные соревнования по компьютерному спорту на площадке мероприятия. 


«Новая арена позволит тренировать киберспортсменов, — рассказал директор T-ARENA Роман Миронов. — На нашей площадке мы планируем выращивать игроков. В ближайшее время здесь состоятся кубок Томской области и томского отделения федерации компьютерного спорта России. Вторая функция площадки — досуг. Много людей, которые захотят прийти в компьютерный клуб и поиграть на компьютерах последнего поколения».


Организаторы отмечают, что победители соревнований по киберспорту в Томске смогут получать квоты на участие в во всероссийских соревнованиях.


Площадка по киберспорту T-ARENA в Томске находится на улице Красноармейская, 128. 


Добавим, в России киберспорт признан видом спорта в 2016 году на основании приказа Министерства спорта РФ. Томское отделение федерации компьютерного спорта России получило официальную аккредитацию в 2018 году.
В Томске открылась первая профессиональная арена для киберспорта: ФОТО
В Томске открылась первая профессиональная арена для киберспорта: ФОТО
В Томске открылась первая профессиональная арена для киберспорта: ФОТО
Спортсмены-разрядники получили по итогам встречи значки и разрядные книжки
Спортсмены-разрядники получили по итогам встречи значки и разрядные книжки
В Томске открылась первая профессиональная арена для киберспорта: ФОТО
В Томске открылась первая профессиональная арена для киберспорта: ФОТО
В Томске открылась первая профессиональная арена для киберспорта: ФОТО
В Томске открылась первая профессиональная арена для киберспорта: ФОТО
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