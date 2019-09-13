В Томске откроется выставка-воспоминание об Андрее Мурашове

Именно таким хранителем особой атмосферы Томска, его истории, был журналист Андрей Мурашов, автор многих краеведческих телевизионных проектов», — говорится в сообщении.

« Латинское выражение «genius loci» («гений места») в наше время получило более широкое значение и может описывать «человека, ревностно оберегающего неповторимую атмосферу места».

В экспозицию вошли фотографии Андрея, на многих из них Томск, и записи его программ на ТВ. Организаторы отмечают, что гости могут пополнить выставку своими фотографиями, связанными с Андреем Мурашовым.





«А также погрузиться в профессиональные особенности работы телевизионного и радиожурналиста. На выставке представлены действующая монтажная студия и радиооборудование, с которым Андрей Мурашов работал в 90-е годы», — говорится в анонсе.





Часть фотоэкспозиции подготовит проект «Мурашев Центр», в ней будет рассказываться о ходе реставрации дома на Крылова, 5.





«Посетители выставки увидят не только фотографии, но и серию плакатов, подаренных "Мурашов Центру" студией «Дизайн-оркестр». Дизайнер Павел Богданов предлагает свою концепцию сохранения архитектурного наследия Томска. В рамках работы выставки предусмотрены встречи с именитыми томскими журналистами, которые вместе с Андреем Мурашовым создавали имидж Томска», — сообщают организаторы.





Выставка откроется 17 сентября в 18.00 и проработает до 30 сентября.





Андрей Мурашов — один из самых известных и любимых томских журналистов и ведущих. Он работал на ТВ2 с 1993 года вплоть до уничтожения телекомпании в 2015-м. В разные годы был ведущим программ «Час Пик», «Успеваем», «Своя колокольня», «Толк-шоу», автором специальных репортажей, рубрик и документальных фильмов. После закрытия телекомпании ТВ2 он некоторое время был безработным, а потом начал работать на губернском канале «Томское время» журналистом.





Андрей Мурашов скончался 17 сентября 2018 года. Причиной смерти стала расслаивающая аневризма аорты.

