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13 сентября,
2019
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В Томске откроется выставка-воспоминание об Андрее Мурашове

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

17 сентября в Сибирском филиале ГЦСИ откроется экспозиция, посвященная памяти известного томского журналиста Андрея Мурашова.


«Латинское выражение «genius loci» («гений места») в наше время получило более широкое значение и может описывать «человека, ревностно оберегающего неповторимую атмосферу места».

Именно таким хранителем особой атмосферы Томска, его истории, был журналист Андрей Мурашов, автор многих краеведческих телевизионных проектов», — говорится в сообщении.

В Томске откроется выставка-воспоминание об Андрее Мурашове

В экспозицию вошли фотографии Андрея, на многих из них Томск, и записи его программ на ТВ. Организаторы отмечают, что гости могут пополнить выставку своими фотографиями, связанными с Андреем Мурашовым.


«А также погрузиться в профессиональные особенности работы телевизионного и радиожурналиста. На выставке представлены действующая монтажная студия и радиооборудование, с которым Андрей Мурашов работал в 90-е годы», — говорится в анонсе.


Часть фотоэкспозиции подготовит проект «Мурашев Центр», в ней будет рассказываться о ходе реставрации дома на Крылова, 5.


«Посетители выставки увидят не только фотографии, но и серию плакатов, подаренных "Мурашов Центру" студией «Дизайн-оркестр». Дизайнер Павел Богданов предлагает свою концепцию сохранения архитектурного наследия Томска. В рамках работы выставки предусмотрены встречи с именитыми томскими журналистами, которые вместе с Андреем Мурашовым создавали имидж Томска», — сообщают организаторы.


Выставка откроется 17 сентября в 18.00 и проработает до 30 сентября. 


Андрей Мурашов — один из самых известных и любимых томских журналистов и ведущих. Он работал на ТВ2 с 1993 года вплоть до уничтожения телекомпании в 2015-м. В разные годы был ведущим программ «Час Пик», «Успеваем», «Своя колокольня», «Толк-шоу», автором специальных репортажей, рубрик и документальных фильмов. После закрытия телекомпании ТВ2 он некоторое время был безработным, а потом начал работать на губернском канале «Томское время» журналистом.


Андрей Мурашов скончался 17 сентября 2018 года. Причиной смерти стала расслаивающая аневризма аорты.

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