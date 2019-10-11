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11 октября,
2019
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В Томске откроется профессиональная арена для киберспорта

ТВ2
ТВ2
6 минут назад

Арена откроется 12 октября на улице Красноармейская, 128, сообщает пресс-служба обладминистрации.


«Новая арена позволит проводить официальные соревнования по компьютерному спорту в режиме «лан», то есть на площадке проведения. В ближайшее время здесь состоятся Кубок Томской области и Томского отделения Федерации компьютерного спорта России», — рассказал представитель Томского отделения федерации компьютерного спорта России Дмитрий Шульгин.


В обладминистрации отмечают, что на арене спортсмены смогут готовиться к соревнованиям на компьютерах последнего поколения, а для зрителей есть места, чтобы комфортно наблюдать за турнирами. Также площадка будет работать как компьютерный клуб.


На открытии арену опробуют киберспортсмены — пройдет дружеская встреча команд Томской области и Республики Алтай. Они посоревнуются в дисциплине «боевая арена»: сыграют в DOTA 2, Counter-Strike и Global Offensive. Спортсмены-разрядники смогут получить по итогам значки и разрядные книжки.


Открытие запланировано на 12 часов дня.


Отметим, в России киберспорт признан видом спорта в 2016 году на основании приказа Министерства спорта РФ. Томское отделение федерации компьютерного спорта России получило официальную аккредитацию в 2018 году.
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