В Томске откроется профессиональная арена для киберспорта

Арена откроется 12 октября на улице Красноармейская, 128, сообщает пресс-служба обладминистрации.





«Новая арена позволит проводить официальные соревнования по компьютерному спорту в режиме «лан», то есть на площадке проведения. В ближайшее время здесь состоятся Кубок Томской области и Томского отделения Федерации компьютерного спорта России», — рассказал представитель Томского отделения федерации компьютерного спорта России Дмитрий Шульгин.





В обладминистрации отмечают, что на арене спортсмены смогут готовиться к соревнованиям на компьютерах последнего поколения, а для зрителей есть места, чтобы комфортно наблюдать за турнирами. Также площадка будет работать как компьютерный клуб.





На открытии арену опробуют киберспортсмены — пройдет дружеская встреча команд Томской области и Республики Алтай. Они посоревнуются в дисциплине «боевая арена»: сыграют в DOTA 2, Counter-Strike и Global Offensive. Спортсмены-разрядники смогут получить по итогам значки и разрядные книжки.





Открытие запланировано на 12 часов дня.





Отметим, в России киберспорт признан видом спорта в 2016 году на основании приказа Министерства спорта РФ. Томское отделение федерации компьютерного спорта России получило официальную аккредитацию в 2018 году.