В Томске осудили подростков за избиение прохожего, который не дал им закурить

Советский районный суд признал трех подростков от 15 до 17 лет виновными в избиении прохожего, который отказался дать им сигарету. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе суда было установлено, что вечером июля прошлого года подсудимые стояли в компании несовершеннолетних возле подъезда одного из многоквартирных домов. Мимо прошли двое мужчин, один из которых ответил отказом на просьбу подростков закурить. Когда этот мужчина, проводив друга к дому, стал возвращаться обратно, его встретили подсудимые и стали втроем его избивать. В результате у пострадавшего были зафиксированы разрывы селезенки и желудка, оскольчатый перелом бедерной кости и другие травмы.





В суде двое подсудимых вину признали частично, настаивая на том, что потерпевший изначально сам хотел избить их, а самый молодой подсудимый указал также, что от его ударов пострадавший не мог так тяжело пострадать. Однако гособвинение сумело доказать вину подсудимых. Учитывая дерзкий характер совершенного преступления, тяжесть наступивших последствий, отрицательные характеристики подсудимых с места учебы, потерю контроля над ними со стороны родителей, государственный обвинитель ориентировал суд на назначение виновным наказания в виде реального лишения свободы.





В итоге суд приговорил подростков к лишению свободы на сроки от двух до четырех лет в воспитательной колонии. Кроме того, в пользу потерпевшего с подсудимых солидарно взыскана компенсация морального вреда в сумме 250 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.