В Томске оштрафовали предпринимателя за нарушение порядка применения онлайн-кассы

Томский предприниматель, работающий в сфере общепита, несколько дней на несколько часов отключал онлайн-кассу. Это заметили налоговые органы. Они сделали запрос оператору фискальных данных и банку, в которых обслуживается предприниматель. В результате бизнесмен заплатил штраф в 55 тысяч рублей.

Если налоговый орган самостоятельно установит факты ведения расчетов без применения онлайн-кассы, нарушитель привлекается к административной ответственности. Для индивидуальных предпринимателей она составляет до 50 %, а для организаций до 100 % от размера суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники.





Чтобы избежать наказания за неотбитый чек, необходимо незамедлительно пробить чек коррекции на сумму неучтенной выручки. Далее данный чек коррекции направляется в налоговую инспекцию вместе с пояснениями, где следует отразить причину и дату неприменения онлайн-кассы, сумму неучтенной выручки и информацию о принятых мерах по недопущению подобных нарушения впредь.





Напомним, по новому закону все кассы в российских магазинах должны передавать данные о покупках в налоговую службу в режиме реального времени. Для этого предприниматели должны были заменить кассы на новые онлайн-аппараты или переоборудовать старые.





В настоящее время онлайн-кассы установлены во всех населенных пунктах Томской области, где численность более 10 тысяч человек. Кассовая техника в режиме онлайн передает данные в налоговую службу, что позволяет налоговым инспекторам проводить проверки по-новому – в удаленном режиме, когда инспектор следит за состоянием расчетов, не выходя из кабинета. Если понадобятся уточняющие данные, он может запросить их у ОФД.