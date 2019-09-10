В Томске оштрафовали нескольких владельцев квадракоптеров

В Томске оштрафованы несколько владельцев квадракоптеров, сообщает пресс-служба Томской транспортной прокуратуры. В сообщении подчеркивается, что полеты осуществлялись в отсутствие плана полета, без соответствующих разрешений органов регулирования воздушного движения и органов местного самоуправления.

Помимо этого, 1 июня 2019 года другой томич запустил квадракоптер в районе Лагерного сада, после чего совершил полет в сторону набережной реки Ушайки, а 9 июня в районе Ново-Соборной снимал второй Томский марафон. Его за каждый полет оштрафовали на 6 тысяч рублей.

Так, 9 сентября 2019 года житель города Томска осуществил запуск и полет беспилотного летательного аппарата марки «Dji Mavic Pro» в районе Типографского переулка города Томска, рядом со зданием СибГМУ, а также в прогулочной зоне Лагерного сада. Его оштрафовали на 3 тысячи рублей.

Напомним, что в 2016 году государство приравняло любой беспилотник (даже если это детская игрушка) весом более 250 граммов к воздушному гражданскому судну и обязало их владельцев, каждый раз поднимая квадракоптер в воздух, регистрировать свой полет. В случае если владелец квадракоптера этого не сделал, ему грозил штраф и запрет полетов. При этом утвердить план полета можно в диспетчерской Аэронавигации Западной Сибири, а разницы по закону между командиром Боинга и командиром пластиковой игрушки никакой нет. Владельцы квадракоптеров неоднократно просили ввести упрощенный режим или разработать специальный регламент для них, но эти просьбы так и не были услышаны.





В 2017 году был оштрафован за отсутствие плана полета только гражданин Китая, запустивший квадракоптер в мае у Томского театра драмы, также оштрафовали владельца беспилотника в Стрежевом.





С начала сентября владельцы беспилотных летательных аппаратов, в том числе небольших игрушечных дронов, должны будут ставить их на официальный учет. Регистрировать нужно устройства весом от 250 г и до 30 кг. В течение десяти дней со дня приобретения или ввоза беспилотника нужно подать заявление, а присвоенный номер нанести на элементы устройства.