В Томске ограничат движение трамваев от Фрунзе до Кирова

С 15 июня до 30 июля в Томске будут ремонтировать трамвайные пути по ул. Советской на участке от пр. Фрунзе до пр. Кирова. Рабочие обновят основание и переложат рельсы. В ходе работ специалисты заполнят межрельсовое пространство щебнем, заменят 3538 шпал и отремонтируют 2106 м одиночного пути, сообщает пресс-служба мэрии.



На время ремонта приостановят работу трамваи маршрутов №№ 1, 2 и 2а. Высвободившиеся единицы будут направлены для работы на других маршрутах.



Транспортное обслуживание ул. Б. Подгорной и ул. Р. Люксембург будет обеспечиваться за счет продления маршрута трамвая № 3 от пл. Батенькова до Черемошников по схеме: «Восточная - ул. Лебедева - ул. Советская - пл. Батенькова - ул. Р.Люксембург - ул. Б.Подгорная – Черемошники» с интервалом 5-6 минут в часы пик в рабочие дни и 7-8 минут в выходные.



Вместо кольцевого маршрута № 2/2А будет запущен маршрут № 5 по схеме: «пл. Южная - ул. Елизаровых - пр. Кирова - пр. Комсомольский - ул. Лебедева - ул. Советская - пл. Батенькова»: с интервалом 13-14 мин. в часы пик в рабочие и выходные дни.





Маршрут № 4 сохранит действующую схему: «Восточная - ул. Лебедева - пр. Комсомольский - пр. Кирова - ул. Елизаровых - пл. Южная», но интервал движения уменьшиться с 11 до 7 минут в рабочие дни и с 14 до 8 минут в выходные.