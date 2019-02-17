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17 февраля,
2019
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Новости

В Томске обсудят, как строить научную карьеру, на Science Talent Network

ТВ2
ТВ2
49 минут назад

В рамках Недели науки в Томской области будет организован воркшоп Science Talent Network — для студентов, аспирантов и молодых ученых. В понедельник, 18 февраля, на площадке «Точки кипения» пройдет ток-шоу «10 вопросов о том, как получить грант», на котором молодые исследователи обсудят, как выигрывать гранты и работать в них эффективно. В роли экспертов выступят ученые и менеджеры ведущих вузов Томска.


После обсуждения состоится презентация проекта Science ID — это сервис, который позволяет формировать цифровой профиль ученого и упрощает профессиональные коммуникации. На встрече представят платформу организации научных мероприятий на базе Science ID.


Также в «Точке кипения» пройдет нетворкинг-сессия от учебного центра Heriot-Watt и научно-технического центра «Газпром нефти». Руководитель проектов по управлению конкурсами управления по развитию технологических лидеров РФ ПАО «Газпром нефть» Светлана Степанова расскажет о цифровой платформе для крупного бизнеса «Профессионалы 4.0», а директор центра Heriot-Watt Валерий Рукавишников и начальник департамента цифровых технологий и геологической экспертизы «Газпромнефть НТЦ» Борис Белозеров проработают с участниками сессии отдельный кейс.


Все мероприятия пройдут в понедельник, 18 февраля, в «Точке кипения» по адресу пр. Ленина, 26. Начало в 14:00.

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Напомним, что Неделю науки в Томске в 2019 году переносили из-за эпидемии гриппа. Такие рекомендации дал региональный Роспотребнадзор. Первоначально мероприятия были запланированы на 1-9 февраля. Окончательные даты проведения: 18-24 февраля.

Расписание мероприятий можно посмотреть в группе «ВКонтакте».

В Томске обсудят, как строить научную карьеру, на Science Talent Network
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