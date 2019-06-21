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21 июня,
2019
Новости

В Томске обсудили перспективы развития лесовосстановления

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

На совещании с участием руководителей предприятий ЛПК, надзорных ведомств, муниципалитетов и ученых из Томской области, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Красноярска обсудили планы региона по лесовосстановлению.


В 2019 году на территории области планируют восстановить 25 тысяч га, из них 3,6 тысячи га способом искусственного лесовосстановления и 1,3 тысячи га — компенсационным, которое выполняют арендаторы линейных объектов.


На совещании пришли к выводу, что у Томской области есть потребность строительства собственного тепличного комплекса, чтобы в достаточном количестве выращивать собственный посадочный материал. Об особенностях проектирования и строительства такого комплекса и выращивания саженцев с закрытой корневой системой рассказал замдиректора Санкт-Петербургского НИИ лесного хозяйства Александр Степченко.


«Также специалисты лесной отрасли обсудили изменения в лесном законодательстве и новые правила лесовосстановления и посетили демонстрационную площадку, где белорусская компания «Амкадор» представила технику, активно используемую в лесохозяйственных работах арендаторами участков и «Томсклесхозом», — сообщает обладминистрация.

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