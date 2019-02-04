В Томске обсудили актуальность детских прививок

Круглый стол, посвященный актуальности детской вакцинации, проходил в рамках проекта «Здоровое будущее». В нем приняли участие представители профильных департаментов, детский омбудсмен, врачи и родители, сотрудники школ и детсадов. Об этом сообщается на сайте томского отделения партии «Единая Россия».

При обсуждении детской вакцинации депутат Госдумы Татьяна Соломатина отметила колоссальную заслугу вакцинации в искоренении множества опасных заболеваний и напомнила, что своевременная вакцинация снижает риск заболевания во время эпидемий и тяжесть протекания болезни.





«Качество и эффективность вакцин с каждым годом повышается, — сказала Татьяна Соломатина. — Могу уверенно сказать, что наши российские препараты ничуть не уступают зарубежным. Зачастую родители даже не осознают, какие последствия влечет отказ от прививок. Считаю, при отказе родителей с ними обязательно нужно проговаривать, что это влечет за собой. Например, в случае эпидемии непривитый ребенок может быть отстранен от занятий, уже не говоря о том, что риск развития тяжелых осложнений кратно возрастает».





В свою очередь детский омбудсмен Людмила Эфтимович предложила подключать к работе с населением специалистов по информационным технологиям, которые найдут более убедительные аргументы в пользу вакцинации. Она привела в пример работу специалистов для родителей тех детей, которые отказываются ставить своим детям пробу «Манту». По словам Эфтимович, в России ведется работа по выпуску отечественного аналога Т-спот теста, стоимость которого ниже зарубежного теста, а его результаты имеют аналогичный уровень достоверности. Выход препарата на рынок запланирован на второй квартал этого года.





По мнению руководителя общественного совета при проекте, главного врача городской детской больницы № 1 Алексея Балановского, нужно наладить хороший контакт с родителями. Например, привлекать классных руководителей к пропаганде необходимости вакцинации, в том числе путем проведения встреч с медицинскими работниками в рамках педагогических советов. Эту идею поддержала главврач детской городской больницы № 2 Инна Новикова. Она предложила разработать механизмы мотивации школьников, например, класс с самым высоким процентом привитых детей получает бесплатные занятия в бассейне или посещает культурные мероприятия.





Начальник городского департамента образования Ольга Васильева предложила информировать родителей о юридических последствиях отказа от вакцинации.







Добавим, что Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад о главных опасностях 2019 года. Среди них впервые появился пункт «отказ от вакцинации».