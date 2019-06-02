В Томске новостройки подорожали на 7,8 %

Эксперты портала Domofond.ru рассчитали динамику квадратного метра в новостройках за год в 132 городах России. Цены на новостройки в Томске выросли на 7,8 %. Сейчас квадратный метр в новом жилье будет стоить в среднем 56 357 рублей.

В среднем по стране квадратный метр в новостройках за год «подорожал» на 11 %. В мае 2018 года средняя стоимость квадратного метра составляла 63 400 рублей, а в мае 2019 года этот показатель увеличился до 70 222 рублей. Лидером рейтинга стал город Щербинка в Московской области. За год новостройки здесь подорожали на 30,1 %. На второй и третьей строчке — Ступино и Пушкино, расположенные также в Подмосковье. Цена за квадратный метр в них возросла на 28 % и 27,2 % соответственно.





В «хвосте» рейтинга с отрицательной динамикой цен на новостройки — Ейск, где кв. метр жилья стал дешевле на 0,4 %, опустившись до 50 143 рублей.





Самое значительное падение цен на первичном рынке в России зафиксировано в Солнечногорске в Московской области – на 20,8 %, до 63 318 рублей.