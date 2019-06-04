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04 июня,
2019
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В Томске несколько улиц останутся без холодной воды на день

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Специалисты «Томскводоканала» будут проводить ремонтные работы: заменят запорные задвижки в жилых домах Октябрьского района. По этой причине в среду, 5 июня, воду в домах на четырех улицах Томска отключат с 9.30 до 22.00. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

В Томске несколько улиц останутся без холодной воды на день

«5 июня бригады ООО «Томскводоканал» заменят 13 задвижек на жилых домах в Октябрьском районе. В зоне проведения работ предприятие будет вынуждено отключить холодную воду. Водоснабжение будет отсутствовать с 09.30 до 22.00», – говорится в сообщении на сайте.


Отмечается, что без воды останутся дома №№ 120, 122, 122/1, 122/1 строение 2, 124, 126, 126/2 по Иркутскому тракту; дом № 1/3 на улице Беринга; дома №№ 111 и 113 на улице Ивана Черных и дома №№ 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 6б по улице Лазарева.


«Томскводоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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