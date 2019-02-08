В Томске несколько улиц оказались затоплены из-за прорыва сетей. ВИДЕО

Прорыв теплотрассы в районе улиц Беринга и Ивана Черных привел к затоплению нескольких улиц и отключению ресурсов у потребителей. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«Берегите машины — объезжайте Лазо, Беринга, Ивана Черных. Все в воде, просто заливает, пешеходам пройти негде. На Беринга поток воды. Река. Коммунальная авария. Не суйтесь. Вода уже пришла на Мичурина. От Ивана Черных. Люди идут в воде», — пишут томичи.

Очевидцы пишут, что сотрудники ГИБДД перекрыли практически все улицы в районе прорыва: Лазо, Мичурина, Беринга и Ивана Черных.

Как рассказали ТВ2 в пресс-службе компании «ТомскРТС», на место происшествия выехали бригады специалистов, чтобы ликвидировать прорыв.





«Сегодня около полудня в районе улиц Беринга и Ивана Черных произошел выход горячей воды на поверхность. Бригады «ТомскРТС» оперативно выехали для ликвидации утечки и локализации выполнения аварийно-восстановительных работ. В настоящее время для локализации отключен участок тепловой сети тепломагистрали №8 на улице Беринга. Количество потребителей, попавших под отключение, пока уточняется», — сказали в пресс-службе.





Часть потребителей специалисты попытаются переключить на резервную линию. Уточнить количество домов, которые попали под отключение, можно будет только после того, как устранят утечку.