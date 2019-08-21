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21 августа,
2019
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В Томске не смогли обанкротить завод из-за отсутствия у него имущества

ТВ2
ТВ2
9 часов назад

Арбитражный суд Томской области прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Завод строительных материалов «Беформ» по заявлению Федеральной налоговой службы (ФНС) России из-за отсутствия у компании имущества. Об этом сообщает Интерфакс.

В Томске не смогли обанкротить завод из-за отсутствия у него имущества

«От должника поступил отзыв с приложением бухгалтерской отчетности, в котором он просит отказать уполномоченному органу в удовлетворении заявления в связи с отсутствием у должника имущества. Из бухгалтерского баланса ООО «ЗСМ «Беформ» по состоянию на 31.12.2018 следует, что в активе должника имеются денежные средства в размере 49 тыс. рублей и дебиторская задолженность в размере 5,443 млн рублей. По причине отсутствия первичных бухгалтерских документов осуществить мероприятия по взысканию дебиторской задолженности не представляется возможным», — говорится в определении суда.


Отказывая в удовлетворении заявления ФНС, суд подсчитал, что расходы по делу о банкротстве составят не менее 390 тысяч рублей.


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