В Томске не могут выяснить, чьи пиломатериалы сгорели в поселке 2-й ЛПК

Сотрудники МЧС и власти Томска не могут выяснить, кому принадлежали лесоматериалы и оборудование, сгоревшие при пожаре в поселке 2-й ЛПК.

В компании «Томлесдрев», чья производственная площадка находится в непосредственной близости, ТВ2 рассказали, что пожар произошел не на их территории.





«Территория, где был пожар, находится за пределами завода, — сообщила ТВ2 представитель «Томлесдрева» Надежда Боцман. — Чей именно там бизнес, мы до сих пор не поняли. Сейчас это выясняется. Вчера там было очень много людей: мэр Иван Кляйн, заместитель губернатора Андрей Кнорр, представители областного департамента лесного хозяйства. Единственное, что могу сказать: цеха, в которых произошел пожар, сдавались в аренду. «Томлесдрев» не потерпел ущерба. Мы свезли всю свою технику и помогали в тушении пожара. На помощь в тушении пожара пришли и сотрудники Тимирязевского лесничества».





В администрации Томска также не смогли ответить, кому принадлежали сгоревшие при пожаре во 2-м поселке ЛПК лесоматериалы. В пресс-службе мэрии ТВ2 зачитали сводку, в которой написано, что «пожар произошел в цехе по производству древесного угля». В МЧС тоже не смогли сказать, кто собственник.





Напомним, сообщение о возгорании в поселке 2-й ЛПК поступило в региональное МЧС 20 мая в 15.25. Загорелись пиломатериалы, сложенные на улице, и опилки. Пожару был присвоен повышенный 4 номер сложности. Пожарные более 16 часов тушили горящие лесоматериалы. В огне никто не пострадал. Причину возгорания будет устанавливать государственный пожарный надзор.





Читайте также:



