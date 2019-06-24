В Томске не хватает земли под строительство детских садов

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В Томске трудно найти земельные участки под строительство садиков. Так, из десяти участков согласованы только два, сообщила замгубернатора Людмила Огородова на расширенном заседании Совета областной Думы.



«Федеральные нормативы по проектированию новых микрорайонов не рассчитаны на то, что туда в основном будут заезжать молодые семьи и возникнет настолько высокая потребность в ясельных, детсадовских, школьных местах. И, я думаю, нам надо вместе подумать над предложением изменить эти нормативы. Это требует системного обсуждения», — отметила спикер облдумы Оксана Козловская.

