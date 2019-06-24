В Томске не хватает земли под строительство детских садов
В Томске трудно найти земельные участки под строительство садиков. Так, из десяти участков согласованы только два, сообщила замгубернатора Людмила Огородова на расширенном заседании Совета областной Думы.
«Федеральные нормативы по проектированию новых микрорайонов не рассчитаны на то, что туда в основном будут заезжать молодые семьи и возникнет настолько высокая потребность в ясельных, детсадовских, школьных местах. И, я думаю, нам надо вместе подумать над предложением изменить эти нормативы. Это требует системного обсуждения», — отметила спикер облдумы Оксана Козловская.
По данным обладминистрации, отложенный спрос из-за того, что часть родителей отказалась от предложенных вариантов детских садов для детей от трех до семи лет, составляет 3140 человек. Из них 2670 детей проживают в Томске.
Самая распространенная причина отказа – удаленность детского сада от места проживания семьи.
18 489 детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет поставлены на учет для получения дошкольного образования. Из них 1607 детей данного возраста находятся в актуальной очереди и в настоящее время нуждаются в получении места в дошкольную образовательную организацию.
«Так называемый «отложенный спрос» для этой категории детей, по вашим оценкам, превышает 18 тысяч. Из Зеленых горок родители возят детей в Сосновый Бор. Может быть, здесь нужно активнее использовать ресурсы нацпроекта «Образование», — отметил депутат областной Думы Евгений Павлов.
Так, создать дополнительные места в детских садах нужно в Томске, Томском, Кожевниковском, Колпашевском, Зырянском, Шегарском, Молчановском, Первомайском, Асиновском, Тегульдетском, Верхнекетском, Каргасокском и Парабельском районах.
Ранее сообщалось, что в 2015 году Томская область завершила трехлетнюю программу развития дошкольного образования, построив 35 новых детсадов. Тогда региональные власти объявили, что ликвидировали очередь среди детей от 3 до 7 лет.
В рамках нацпроекта «Демография» Томская область в течение трех лет получит 1,6 миллиарда рублей на строительство яслей. На эти деньги в ближайшие три года в городе планируется построить порядка восьми дошкольных учреждений.
Власти Томска определили 20 участков под строительство детсадов. Это будут территории не только в новых микрорайонах, но и в центре города. Финансирование для строительства дошкольных учреждений до сих пор не определено.
Читайте также:
Очередь в детские сады: отчеты и реальность
Мэр Томска признал нехватку мест в детских садах города
В микрорайоне Зеленые горки необходимо построить пять новых детских садов
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?