В Томске не будет платных парковок
В Томске пока не будут вводить платные парковочные места около мэрии и Думы города, как планировали ранее. Об этом сообщает портал Думы Томской области.
Теперь создавать платные парковки у социально значимых и государственных учреждений Томска и Томской области запрещено по решению депутатов Законодательной Думы региона. В июне 2019 года парламентарии внесли изменения в региональный закон 2013 года, регулирующий организацию парковок.
Ранее, в 2018 году, вступил в силу федеральный закон, по которому субъекты федерации сами могут определять места, где нельзя размещать платные парковки, например, у детских садов, больниц, госучреждений, спортивных объектов, школ и земельных участков у многоквартирных домов. Поэтому вариант с созданием платных парковок у мэрии и гордумы Томска отменяется.
Исполняющий обязанности председателя комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности областного парламента Дмитрий Лаптев отметил, что депутаты могут рассмотреть в качестве альтернативы введение оплаты за парковку авто у администрации города длительностью более двух часов. На данный момент парковка у госучреждений полностью бесплатна.
Напомним, что еще в марте 2019 года в мэрии обсуждалась возможность создания платных парковочных мест не только около администрации и Думы Томска, но и в каждом районе города. Тогда мэр города Иван Кляйн говорил, что количество автомобилей в городе надо ограничивать по мере увеличения численности населения и личных авто — в том числе и путем усовершенствования системы общественного транспорта и выделения велодорожек.
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