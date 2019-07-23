В Томске не будет платных парковок

В Томске пока не будут вводить платные парковочные места около мэрии и Думы города, как планировали ранее. Об этом сообщает портал Думы Томской области.







Теперь создавать платные парковки у социально значимых и государственных учреждений Томска и Томской области запрещено по решению депутатов Законодательной Думы региона. В июне 2019 года парламентарии внесли изменения в региональный закон 2013 года, регулирующий организацию парковок.







Ранее, в 2018 году, вступил в силу федеральный закон, по которому субъекты федерации сами могут определять места, где нельзя размещать платные парковки, например, у детских садов, больниц, госучреждений, спортивных объектов, школ и земельных участков у многоквартирных домов. Поэтому вариант с созданием платных парковок у мэрии и гордумы Томска отменяется.







Исполняющий обязанности председателя комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности областного парламента Дмитрий Лаптев отметил, что депутаты могут рассмотреть в качестве альтернативы введение оплаты за парковку авто у администрации города длительностью более двух часов. На данный момент парковка у госучреждений полностью бесплатна.

