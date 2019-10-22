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22 октября,
2019
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В Томске назначили нового начальника архитектурного департамента

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Экс-начальницу Анну Подгорную, которую суд признал виновной в превышении должностных полномочий, на посту сменил Алексей Макаров. Эта информация опубликована на сайте городского архитектурного департамента.


Ранее временно обязанности начальника исполнял Андрей Алексеев, сейчас на сайте в должности начальника без добавления «и.о» числится Алексей Макаров, а его заместителем Андрей Алексеев. По информации мэрии, Макарова назначили начальником 17 октября. Отметим, до этого назначения Алексей Макаров был председателем комитета строительного контроля при мэрии. 


Напомним, бывшую начальницу департамента архитектуры и градостроительства Анну Подгорную судили за злоупотребление должностными полномочиями.

В Томске назначили нового начальника архитектурного департамента

По версии следствия, экс-заммэра решила обеспечить газоснабжение принадлежащего ее матери жилого дома в поселке Радиоцентр, где проживала и она сама. Для этого в поселке проложили 905 метров системы газоснабжения. При этом коммуникации проходили по особо охраняемой природной территории. В прокуратуре отмечают, что обвиняемая в силу своего служебного положения осознавала, что для таких строительных работ по закону необходимо получить документы на земельный участок и разрешение на строительство газопровода, а также согласовать порядок работ на участке «Береговой склон реки Томи в границах города Томска от площади Южной до поселка Аникино» с департаментом дорожной деятельности и благоустройства. В октябре суд принзанл ее виновной и назначил наказание в 1 год и 7 месяцев условно.


Подгорную задержали в конце февраля 2019 года, 2 марта ее арестовали. В конце апреля стало известно, что чиновница уволилась по собственному желанию.


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