В Томске насильника и убийцу ребенка экспертиза признала невменяемым

По данным следственного комитета, у мужчины, который изнасиловал и убил девочку в селе Нарга Молчановского района, экспертиза обнаружила изменения психики. Его отправят на принудительное лечение в психиатрическую больницу.





Напомним, трагедия произошла в селе Нарга прошлой осенью. В конце сентября девочка ушла из дома и не вернулась. В поисках пропавшей участвовали полицейские и местные жители. Тело убитого ребенка с признаками насильственной смерти нашли в лесу.





Было возбуждено уголовное дело. Полицейские установили личность обвиняемого в убийстве девочки. Им оказался житель поселка Нарга Молчановского района Томской области Забанов Евгений Владимирович. Как было установлено позднее, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. 2 октября прошлого года 34-летнего Евгения Забанова задержали.



По версии следствия, Евгений Забанов, будучи пьяным, изнасиловал несовершеннолетнего ребенка, потом нанес ей удары кирпичом по голове. От многочисленных ударов, девочка скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина закопал тело в лесу.

Мужчину обвинили в изнасиловании и в убийстве ребенка. Обвиняемый полностью признал свою вину и дал показания. В сети опубликовали видео с места следственного эксперимента.





Сейчас мужчину держат в стационаре Томской клинической психбольницы. Его причастность к преступлению доказывают ряд судебных экспертиз.







«Согласно заключению судебной комплексной психолого-психиатрической экспертизы, у обследуемого обнаружены изменения психики, которые лишали его в момент совершения правонарушений способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в связи с чем он нуждается в применении к нему принудительных мер медицинского характера – принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением», — из сообщения СКР по Томской области.







Расследование по уголовному делу завершено, материалы дела направлены в суд для принятия решения о применении принудительных мер медицинского характера.